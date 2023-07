Temptation Island | vi ricordate di Alessandra ed Emanuele? Eccoli oggi

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 11 luglio 2023)De Angelis edD’Avanzo sono stati due tra i protagonisti della terza edizione di. Con la loro storia d’amore hanno incantato il pubblico di Canale 5, nonostante il reality ha aperto non poche crepe nella loro relazione. Mala coppia ne è uscita completamente cambiata. Ecco come sono diventati dopo tutti questi anni. Problemi di gelosia e mancanza di fiducia, sono questi i problemi che affliggevano la coppia formata daDe Angelis edD’Avanzo. I due per questo motivo hanno scelto di partecipare ae sono usciti realmente cambiati da quell’esperienza, che li ha resi più forti e uniti dal loro sentimento. Eccocosa fanno dopo tanti anni ...