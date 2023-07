Temptation Island | una coppia assente | ecco il motivo svelato in diretta

Leggi su 361magazine

(Di martedì 11 luglio 2023), una: il conduttore Filippo Bisciglia rivela ilincosa è emerso, questa sera è andata in onda su Canale 5 la terza puntata. Per tutta la durata della puntata unaè stata. Il conduttore Filippo Bisciglia rivela ildell’assenza inaspettata di Ale e Federico. Leggi anche –>, il falò di Davide e Alessia: la decisione finale dellaIldell’assenza dal programma di Ale e Federico Filippo rivela ildell’assenza di una: “Negli ultimi falò non erano ...