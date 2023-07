Temptation Island | Alessia bacia il single Lollo Poi chiede il falò di confronto ma il fidanzato rifiuta

Leggi su tpi

(Di martedì 11 luglio 2023) Nell’ultima puntata dinon sono mancati i colpi di scena. In particolare ad offrirli ci hanno pensatoLigotti e Federico. “Vi sarete accorti che negli ultiminon erano presenti. Vediamo cos’è successo”, ha spiegato il conduttore Filippo Bisciglia. Scopriamo che, sempre più invaghita delDi Curzio, ha trascorso con lui una giornata che ha avuto un epilogo inaspettato. I due infatti, rimasti soli in spiaggia, si sonoti. Intanto Federico parlava così della sua ragazza: “Con lei sono nella comfort zone. A casa, trattato come un re, una gabbia d’oro. Lo scorso anno soffrivo molto, lei non ha nessuna passione, non ha hobby, sono il centro del suo mondo. Quello che ci ha portati qui è che io non provo ...