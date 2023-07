Temptation Island 10 | l’opinione di Isa sulla terza puntata

Leggi su isaechia

(Di martedì 11 luglio 2023) Ma io come devo mandare avanti la mia vita per una settimana in attesa della prossimadiper sapere come caspita è andata a finire tra Gabriela e Giuseppe?! E, soprattutto, perché ci sono ancora cose da vedere e non è finita con loro due che si sfanc*lano al grido di ‘stu puooooorcccccc‘ come è SACROSANTO che sia? No, dai, a parte tutto, io penso che realmente il falò finale tra G&G rientri di diritto nella classifica dei momenti tooooop di questo programma, mi sembrava davvero di assistere a un mix tra una commedia teatrale napoletana e quei video trash di Tik Tok Napoli in stile Rita De Crescenzo e lo so io, e lo sapete pure voi, che quel “ho un MACUMBA che deve esplodere” diventerà una nuova frase icona accanto ai vari ‘c’ho la malattia delle donne‘, ‘ci son le cotolette quelle che volevo io’, ...