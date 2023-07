Tegola Avellino | nuova operazione in arrivo per un difensore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoper Ramzi Aya. Ildell’, attraverso un post su social, ha annunciato l’imminente intervento al ginocchio. E’ il secondo in poco tempo per ilromano. “È un periodo complicato, difficile. – ha spiegato Aya con la didascalia per due foto che presentano il ricovero in clinica prima dell’intervento – Ho lavorato tanto per tornare, ma purtroppo oggi a distanza di due mesi mi devo rioperare al ginocchio. Non sarà facile rialzarsi, ma troverò il modo di farlo”. Ilcon un passato tra Reggina, Pisa e Salernitana era da per partente in questa sessione di mercato, ma dopo l’annuncio dell’e i tempi di recupero, Aya resterà in Irpinia., ufficiale ...