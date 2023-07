Tassi sui mutui saliti a maggio 4 58% Lo rileva Bankitalia

(Di martedì 11 luglio 2023) In rialzo, nel mese di2023 (4,58% contro il 4,52% di aprile), idi interesse sui prestiti erogati nel mese alle famiglie per l'acquisto di abitazioni, comprensivi delle spese accessorie (Tasso Annuale Effettivo Globale, Taeg). Secondo lezioni diin 'Banche e Moneta' il Taeg sulle nuove erogazioni di credito al consumo si è collocato al 10,43% (10,29 nel mese precedente)

... alla luce del fatto chedi inflazione così alti non si registravano da quasi trent'anni nel ...evidente che il conflitto bellico in Ucraina abbia rappresentato un ulteriore fonte di tensioni...L'Associazione Bancaria Italiana segnala quindi le vie percorribili per le famiglie per ridurre l'impatto deidi interessemutui a tasso variabile, raccomandando ai titolari degli stessi di ......impatta più duramente sulle famiglie meno abbienti' e il governo ha così deciso di intervenire...date e durata La mappa dei saldi estivi Nell'Ultimo anno Il costo dei mutui in rapporto aiBce ...

Bankitalia, tassi sui mutui salgono ancora, a maggio 4,58% Agenzia ANSA

È allarme mutui per una parte delle famiglie italiane, come già anticipato in questa rubrica, qualche settimana fa. Le cause le conosciamo: il rialzo continuo dei tassi di interesse che pesa sulle rat ...L'appello arriva da Msf: dipendono da questo oltre 20 milioni di persone. Tassi di malnutrizione «già al di sopra della soglia di emergenza» in molte aree ...