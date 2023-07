' Taobuk Festival SeeSicily' | alle 23 15 su Rai 1 | ecco gli ospiti e le anticipazioni

Torna anche quest'anno su Rai 1 la serata di gala al Teatro Antico di Taormina che riassume lo spirito delSeeSicily - promosso dalla Regione Siciliana nel segno della valorizzazione del turismo culturale. Tema di questa XIII edizione "Le libertà": quelle riconosciute e soprattutto quelle ...... i programmi della sera Rai 1 18:45 - Reazione a catena 20:00 - Tg1 20:30 - Techetechete' 21:25 - Un cuore, due destini 23:10 - Tg1 Sera 23:15 - Premio- Taormina International Book...Il sesto dito robotico progettato all' Università di Siena ha vinto ha vinto il premioDa Vinci per il miglior progetto in tecnologia robotica, all'interno della 13esima edizione delInternazionale del libro di Taormina. La tecnologia è una protesi robotica che si ...

TAOBUK Festival SeeSicily - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

La serata-evento, proposta martedì 11 luglio alle 23.15 su Rai 1, condotta da Antonella Ferrara e Massimiliano Ossini, ospita la cerimonia di consegna dei prestigiosi Taobuk Award 2023.Torna anche quest’anno su Rai 1 la serata di gala al Teatro Antico di Taormina che riassume lo spirito del TAOBUK Festival SeeSicily - promosso dalla Regione Siciliana nel segno della valorizzazione d ...