Tale e quale show 2024 | ecco il cast della nuova edizione | da Cristina Scuccia a Scialpi

Leggi su feedpress.me

(Di martedì 11 luglio 2023) Carlo Conti ha confermato sul suo profilo instagram i protagonisti, la tredicesima, di, il varietà al via su Rai1 da venerdì 22 settembre, prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy. Uno dei programmi più amati e seguiti ha un nuovodi concorrenti vip pronti a cimentarsi, rigorosamente dal vivo, in incredibili imitazioni di personaggi e grandi...