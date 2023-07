Tale e Quale Show 2023 | il cast

(Di martedì 11 luglio 2023) Il 22 settembrein prima serata su Raiuno prenderà il via la tredicesima edizione di “”. Questa mattina, tramite il suo profilo Instagram ufficiale, il conduttore Carlo Conti ne ha svelato il. Si parte dall’ex diva del Bagaglino e protagonista di uno dei casi di gossip più discussi degli ultimi anni, il “Mark Caltagirone gate”, Pamela Prati. Si metterà alla prova con le imitazioni di star della musica nazionale ed internazionale anche l’attore Alex Belli, tra i protagonisti della soap-opera Mediaset “CentoVetrine” ed ex concorrente del Grande Fratello Vip. Ha varcato la porta rossa, dopo una lunga carriera da conduttrice anche Maria Teresa Ruta. La quota “parenti di…” è rappresentata quest’anno da Ginevra Lamborghini, che condivide con la ben più nota sorella Elettra, ...

C'è anche Cristina Scuccia nel cast diShow , il programma condotto da Carlo Conti su Rai 1. Reduce dall'ultima edizione dell' Isola dei famosi su Canale 5, dunque, ora l'ex suora si metterà alla prova in un ambito di sua ...

Il 22 settembre 2023 in prima serata su Raiuno prenderà il via la tredicesima edizione di "Tale e Quale Show". Questa mattina, tramite il suo profilo ...