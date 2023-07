Tale e quale show 2023 | da Ginevra Lamborghini a Cristina Scuccia e Scialpi | cast | quando inizia

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 luglio 2023) Carlo Conti svela i 10 concorrenti del varietà in onda su Rai1 da venerdì 22 settembre Carlo Conti ha svelato sul suo profilo Instagram i concorrenti di. Il varietà, alla sua tredicesima edizione, andrà in onda su rai1 da venerdì 22 settembre. Ilè formato da 6 donne e 4 uomini: Pamela Prati, Jasmine Rotolo,, Maria Teresa Ruta, Ilaria Mongiovì,, Lorenzo Licitra,, Gaudiano, Alex Belli. Tra i programmi più amati e seguiti, il programma ha un nuovodi concorrenti vip pronti a cimentarsi, rigorosamente dal vivo, in incredibili imitazioni di personaggi e grandi star del mondo dello spettacolo e della musica. Confermata, ...