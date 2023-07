Swatch BIG BOLD IRONY | il primo BIG BOLD in acciaio inossidabile

[ See image gallery at *.tgcom24.it] Lanciato daper la prima volta nel 2019, ilBOLD incarna si impose da subito grazie alla cassa oversize da Ø47mm. Da allora,BOLD ha dato il benvenuto a brillanti modelli e combinazioni cromatiche ...Tra ifiniscono in 'rosso' Alstom ( - 3%), di riflesso ai timori espressi dagli analisti sull'... Protagonisti in positivo Worldline (+3,5%), Vonovia (+4,7%), Tui (+3,2%) e il gruppo(+3,2%) ...Fino all'epilogo "popolare" di domenica 5 affidato alla kermesse delJubilee Lunch, con ... Tanti anche i gadget realizzati per rendere omaggio alla Regina: dache ha realizzato una versione ...

Ci sono degli sconti nel lusso Morningstar

In a bold, new move, Swatch brings together two of its iconic collections: Big Bold and Irony, combining Bioceramic and stainless-steel.CREATED for bold explorers and those proud to be different, Big Bold embodies an attitude, a mind-set, and a way of life that is irreverent, confident, and entirely unexpected. Read full story ...