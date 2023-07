Svezia nella Nato | cosa ottiene Erdogan

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 11 luglio 2023) Stoltenberg: "Laha modificato la propria Costituzione, ha cambiato le sue leggi, ha notevolmente ampliato la sua cooperazione in materia di antiterrorismo e ha ripreso le esportazioni di armi in Turchia" E’ arrivato il via libera del presidente turco Recep Tayyipall’adesione dellaalla. Ad annunciarlo è stato ieri il segretario generale dellaJens Stoltenberg, in conferenza stampa a Vilnius alla vigilia del vertice dell’Alleanza. “Sono lieto di annunciare che il presidenteha accettato di trasmettere il protocollo di adesione per laalla Grande Assemblea Nazionale il prima possibile. E di lavorare a stretto contatto con l’Assemblea per garantire la ratifica”, ha detto Stoltenberg che ha “avuto un incontro costruttivo” ...