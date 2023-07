Svezia nella Nato | cosa ottiene Erdogan

(Di martedì 11 luglio 2023) (Adnkronos) – E' arrivato il via libera del presidente turco Recep Tayyipall'adesione dellaalla. Ad annunciarlo è stato ieri il segretario generale dellaJens Stoltenberg, in conferenza stampa a Vilnius alla vigilia del vertice dell'Alleanza. "Sono lieto di annunciare che il presidenteha accettato di trasmettere il protocollo di adesione per laalla Grande Assemblea Nazionale il prima possibile. E di lavorare a stretto contatto con l'Assemblea per garantire la ratifica", ha detto Stoltenberg che ha "avuto un incontro costruttivo” con il primo ministro svedese Ulf Kristersson e il presidente turco. Ma cheha ottenutoper dare il disco verde all'ingresso di Stoccolma nell'Alleanza? La risposta è ...

Sì di Erdogan alla Nato, con Stoccolma che sosterrà la Turchia per l'ingresso nell'Ue.

