(Di martedì 11 luglio 2023) Display più grande, processore più potente, batteria più capiente. E ovviamente una pioggia di led nella parte posteriore, per fare ancora più cose di prima: arriva in Italia il nuovo smartdell’azienda co-fondata da Carl Pei

Infine, pare chePhone (2) sarà lanciato con sistema operativo NothingOS 2.0.0 basato su Android 13: lo smartphone saràtra poche ore, nella giornata di martedì 11 luglio."He came from. He conquered everything" , venne dal niente e conquistò tutto, così viene presentata l'... Joker ): Napoleon , del quale è stato da pocoil nuovo trailer che annuncia l'...In vista del tanto atteso lancio diPhone (2) la prossima settimana, l'azienda hauna nuova variante nera dei suoi auricolari Ear (2) TWS. Oltre alla nuova colorazione,ha anche annunciato nuove funzionalità ...

Svelato il Nothing Phone 2: com’è fatto, quanto costa e dove si compra la Repubblica

Nothing ha ufficializzato, anche per il nostro Paese, il suo nuovo smartphone Nothing Phone (2). Immancabili ovviamente i LED sul retro.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...