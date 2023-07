Supplenze docenti 2023 | attribuzione spezzone orario pari o inferiore a 6 ore | i criteri da seguire

Nella prima fase, iindicheranno la priorità fra le diverse procedure concorsuali e le province; nella seconda fase sarà invece prevista la presentazione dell'istanza per l'espressione della ...Conto alla rovescia iniziato per il contingente per le prossime immissioni in ruolo. Sullo sfondo anche le operazioni per le, oltre che quelle che riguardano le procedure concorsuali. La redazione di Orizzonte Scuola organizza una nuova puntata di Question Time , la rubrica di consulenza curata dalla nostra ...... Assegnazione provvisoria deidi ruolo; Immissione in ruolo dalle GM, GAE e per il sostegno GPS;annuali GPS; Per cui le domande si faranno senza avere conoscenza delle sedi ...

Supplenze docenti 2023/2024, cosa succede se non si inseriscono le 150 preferenze [VIDEO] Orizzonte Scuola

Tutto quello che c’è da sapere sul Bonus Docenti 2023, o Bonus Carta del Docente. Le scadenze e le principali novità di quest’anno.Si ricorda che i docenti inseriti nelle GPS non potranno produrre domanda ... interessati a presentare la domanda per la scelta delle 150 sedi volti a ottenere le supplenze sia fino al 31 agosto, sia ...