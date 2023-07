Supplenze 2023 | il docente che ottiene immissione in ruolo può ritirare la domanda I Colleghi ringraziano VIDEO

... secondo le modalità e l'ordine succitati, al personale docente in servizio nella scuoladocenti/2024: scelta max 150 preferenze, da quali graduatorie, con quale ordine. Nuovo sistema [...... Authentication and trust Services) Immissioni in ruolo docenti, ecco come si svolgeranno. Novità per compilazione della domanda [LO SPECIALE]Conto alla rovescia iniziato per il contingente per le prossime immissioni in ruolo. Sullo sfondo anche le operazioni per le, oltre che quelle che riguardano le procedure concorsuali. La redazione di Orizzonte Scuola organizza una nuova puntata di Question Time , la rubrica di consulenza curata dalla nostra ...

Supplenze docenti 2023, conviene inserire tutte le scuole della provincia Sanzioni per eventuale rinuncia [VIDEO] Orizzonte Scuola

La compilazione delle preferenze è un passaggio cruciale per i docenti durante la procedura per le supplenze. Ne abbiamo parlato nel corso del Question Time del 10 luglio in diretta su Os TV.La legge 30 dicembre 2021, n° 234 sul “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”, all'articolo 1, commi da 329 a 338, ha previsto ...