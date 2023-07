Sull’Autonomia Forza Italia si mette di traverso

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 11 luglio 2023) L’avvertimento era ai colleghi di partito. “Sulla riforma dell’Autonomia serve un tavolo condiviso: non posso ritrovarmi a leggere i nostri emendamenti a cose fatte”. Venerdì scorso, all’assemblea di, Renato Schifani s’è fatto sentire. Questioni di equilibri interni, certo. Sta di fatto che Antonio Tajani ha dovuto convenire col presidente siciliano che sì, a dispetto delle dichiarazioni in favore di telecamere, “anche io credo che serva una riflessione, sul tema”. E insomma pure questa riforma dell’Autonomia – così come l’altra che dovrebbe accompagnarla, quella sull’assetto costituzionale – resta incatramata nei dissidi interni della maggioranza. Schifani è stato il primo, tra i governatori di destra del sud, a dire che così non va. Non sarà l’unico.