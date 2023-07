Sulla Stampa siamo al delirio | Ecco perché i pm hanno tutelato FdI ed elezioni

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) "Rinvii di mesi e cautele investigative, non c'è nessuna inchiesta a orologeria", titola La. "Sui casi Santanchè e Delmastro l'esecutivo accusa i magistrati di 'fare opposizione' ma i pmevitato di condizionare lee la successiva formazione del governo". Strana tesi quella argomentata in un retroscena pubblicato sul quotidiano diretto da Massimo Giannini. In sostanza, secondo questo articolo, i pmavuto un occhio di riguardo nei confronti di quelli che sono poi divenuti parte del governo di Giorgia Meloninon volevano turbare il voto. "L' accusa del governo alle toghe di «svolgere un ruolo attivo di opposizione inaugurando la campagna elettorale» si scontra con la tempistica dei casi Santanchè e Delmastro", si legge. "Non solo nessuna delle due inchieste nasce su ...