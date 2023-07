Sul salario minimo l' opposizione ha scelto la via demagogica del M5s

(Di martedì 11 luglio 2023) I recenti casi Delmastro, Santanchè e La Russa con le relative polemiche hanno monopolizzato il dibattito politico, che per appena una settimana circa era stato sfiorato da questioni più sostanzial... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

ROMA Una raccolta firmeminimo . Formato campo largo (ma guai a chiamarlo così, a sentire Giuseppe Conte e Carlo Calenda ). Però la mossa è unitaria: Pd, M5S, Azione, l'alleanza Verdi e Sinistra, +Europa. Tutti ...... non una parola sulla proposta unitaria delle opposizioniminimo,caro mutui, sulla sicurezzalavoro, su come contrastare l'inflazione'. 'Cos'altro deve accadere perché, infine ..."Batta un colpo", incalza Schlein, che ha fiutato ilminimo " la proposta su cui ... battechiodo Schlein, che si prepara a una battaglia in prima persona in commissione.

Il Pd inseguendo i grillini ha finito per sventolare un numero miracolistico, 9 euro l'ora. Ma c'è spazio per un metodo riformista: far indicare la soglia a una commissione indipendente sulla base di ...Dalla segretaria in giù, siamo tutti riformisti. Ma cosa racconta all’Italia questa parola Significa allargare le basi sociali della democrazia e offrire un ...