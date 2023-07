(Di martedì 11 luglio 2023) Il calciomercato continua a riempire le giornate del, che ancora deve concludere trattative importanti. Alessandrone parla su Sky Sport,diretto interessato. MERCATO –così: «La cessione diavverrà nelle prossime ore. Bisognaquando eincasserà, penso sull’ordine dei 55 milioni di euro. I nerazzurri hanno i soldi poi per alzare l’offerta al Chelsea per Lukaku. Il giocatore resiste fino a che c’è la possibilità, poiin considerazione altre alternative. Di Gennaro è arrivato oggi, poi alla vendita disi partirà anche per gli altri due portieri, ossia Sommer e Trubin» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è ...

Sugoni: «Onana, da capire quanto prenderà l’Inter. Per Lukaku…» Inter-News.it

Quindi penso che ritrovare un portiere che ha le qualità di Onana sarà difficile. Ma sul gioco con i piedi non si riuscirà mai a trovare un portiere che giochi come Onana. Da ex portiere dell’Inter Bo ...L'Inter ha già pronte le alternative se parte Onana: vediamo le statistiche del camerunese e quelle di Trubin e Sommer Da diversi giorni ormai il Manchester United sta trattando l'acquisto di Onana co ...