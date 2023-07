Sudafrica | neve a Johannesburg | e' la prima volta da piu' di dieci anni

(Di martedì 11 luglio 2023) Lae' caduta su, la piu' grande citta' del, dove non si vedeva da piu' di, scrivono i giornali locali. Sui social i residenti hanno descritto lo spettacolo come "...

I residenti si svegliano sotto lamentre le temperature ine dintorni scendono sotto gli zero gradi. "E' passato cosi' tanto tempo, mi sento cosi' felice", dice Lerato Matepese, ...Tant'è che alcuni bambini non avevano mai visto laprima d'ora. Quelli tra giugno e agosto insono mesi invernali e lunedì c'era grande eccitazione nell'aria: 'Pura magia', l'hanno ...È un evento molto raro per la città più grande del: l'ultima volta era successo ad agosto del ...

A Johannesburg ha nevicato per la prima volta dopo undici anni Il Post

