Suarez | il saluto della Curva Nord | «Luisito per sempre leggenda»

Si svolgono oggi a Milano presso la chiesa San Giuseppe Calasanzio i funerali di Luis, regista della Grande Inter di Helenio Herrera, ...Anche il Milan ha voluto ricordare Luisito, compianto ex giocatore dell'Inter e avversario di molti derby Anche il Milan ha voluto salutare il compianto ex calciatore dell'Inter Luisito. Farewell to a great rival. Our condolences to the family, friends and fans of Luis Suárez. Addio a un grande avversario. Riposa in pace, Luisito. pic.twitter.com/X9zulQElnV AC ...Momento magico anche a livello personale, per, che nel 1964 trionfa anche con la nazionale spagnola, vincendo l`Europeo. Chiude la carriera alla Sampdoria. Ildell'Inter: 'Il giocatore ...

Oggi l'ultimo saluto a Suarez. Facchetti: "Allenò l'Inter in momenti ... L'Interista

Nella mattina di ieri si è spento a 88 anni Luis Suarez. Su Repubblica il giornalista ricorda così l'architetto della Grande Inter ...Loris Boni ricorda Luis Suarez. Il campione, ex Inter e Sampdoria, ha dato tanto nei suoi ultimi anni alla Sampdoria Loris Boni ricorda Luis Suarez. Il campione ha dato tanto nei suoi ultimi anni alla ...