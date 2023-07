Suarez | al funerale l' emozione dei tifosi dell' Inter | ' Luisito per sempre leggenda | la Nord ti rende onore'

(Di martedì 11 luglio 2023) Oltre un centinaio frae appassionati di calcio sono arrivati, nonostante il grande caldo, nella chiesa di San Giuseppe Calasanzio a Milano per assistere aldi Luis, ex ...

Oltre un centinaio fra tifosi e appassionati di calcio sono arrivati, nonostante il grande caldo, nella chiesa di San Giuseppe Calasanzio a Milano per assistere aldi Luis, ex centrocampista tra le altre di Inter , Barcellona e Sampdoria oltre che della nazionale spagnola, scomparso domenica all'età di 88 anni. Un lungo applauso ha accolto l'...Beppe Marotta ricorda Luisitonel giorno deldell'ex centravanti ...Nella chiesa di San Giuseppe Calasanzio a Milano oltre un centinaio fra tifosi e appassionati di calcio sono arrivati, nonostante il grande caldo, per assistere aldi Luis, ex ...

VIDEO FCIN1908 / Inter, oggi il funerale di Suarez: l’arrivo dell’ad Marotta fcinter1908

In centinaia a Milano nella chiesa dove si sono svolti i funerali di Luis Suarez, ex centrocampista tra le altre di Inter, Barcellona e Sampdoria oltre che della nazionale spagnola.In centinaia a Milano nella chiesa dove si sono svolti i funerali di Luis Suarez, ex centrocampista tra le altre di Inter, Barcellona e Sampdoria oltre che della nazionale spagnola.