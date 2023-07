(Di martedì 11 luglio 2023) commenta Aundi 44 anni è morto in seguito a un malore mentre si stava occupando di tracciare la segnaletica. Quaranta i gradi percepiti quando l'uomo si è sentito male. ...

Stroncato dal caldo, operaio stradale muore a Lodi TGCOM

La causa del decesso è stata messa in relazione con la cappa di caldo che da giorni c’è in città, con punte che sfiorano i 40 gradi ...A Lodi un operaio di 44 anni è morto in seguito a un malore mentre si stava occupando di tracciare la segnaletica stradale. Quaranta i gradi percepiti quando l'uomo si è sentito male. Immediatamente s ...