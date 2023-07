Strage Fidene | chiuse indagini | a Campiti accuse omicidio | tentato omicidio e lesioni post choc

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - La procura di Roma ha chiuso lesulladidell'11 dicembre scorso quando Claudioha aperto il fuoco durante una riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Gilberto uccidendo quattro donne, Nicoletta Golisano, Elisabetta Silenzi, Sabina Sperandio e Fabiana De Angelis. Nell'avviso di conclusione delle, atto che prelude alla richiesta di rinvio a giudizio, i pm capitolini, dopo ledei carabinieri del Nucleo investigativo, contestano alediaggravato dalla premeditazione e dai futili motivi, deldi altre cinque persone sedute al tavolo del ...

Roma, 11 lug. (Adnkronos) - La procura di Roma ha chiuso le indagini sulla strage di Fidene dell’11 dicembre scorso quando Claudio Campiti ha ...Voleva fare una strage all'assemblea di condominio, per vendicarsi di un contenzioso legale in corso con il consorzio Valleverde. La procura di Roma ...