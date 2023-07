Stop alle auto nel Quadrilatero della moda a Milano da aprile 2024

(Di martedì 11 luglio 2023) Aal traffico privato nella zona dela partire dall'inizio del. Lo ha deciso la giunta del Comune che ha varato un pacchetto mobilità con diverse delibere. Niente più, dunque, tra Via Monte Napoleone, Via Manzoni, ViaSpiga e Corso Venezia, le strade dello shopping di lusso. Saranno posizionate telecamere nella zona delimitata per controllare gli ingressi, sarà permesso il carico e scarico e il transito di taxi e Ncc. Si tratta, ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, «di un'operazione che sta facendo gran parte delle grandi città internazionali. Voglio dare un messaggio chiaro su come vogliamo che sia la circolazione nel centro»

