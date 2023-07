Stop alla norma Ue ammazza-stalle Coldiretti | allevamenti non sono industrie

Leggi su iltempo

(Di martedì 11 luglio 2023) "Abbiamo fermato in Europa la, con la decisione di lasciar fuori glibovini drevisione della direttiva sulle emissioni industriali che salva un settore cardine del Made in Italy". E' quanto afferma il presidente dellaEttore Prandini nel rivendicare la decisione del Parlamento Europeo che ha votato con la maggioranza di 367 voti a favore l''esclusione dei bovini e load ulteriori oneri per suini e pollame. Un testo che – sottolinea Prandini - va incontro alle richieste diche per prima aveva denunciato l'assurdità scientifica di paragonare lealle fabbriche e avviato su questo una campagna di sensibilizzazione in Italia ed in Europa Il testo boccia la proposta ...