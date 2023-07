(Di martedì 11 luglio 2023) Il segretario generale dellaJenssi è detto fiducioso che il comunicato finale del summit di Vilnius invierà un messaggio positivo sul percorso dell'verso l'adesione: «L'si è avtadi più, e questo dovrebbe riflettersi in tutte le decisioni dell'Alleanza».ha spiegato ai giornalisti a Vilnius che si sta lavorandoformulazione del comunicato finale del vertice dell'Alleanza Atlantica.

...garantendo la fornitura di armi e munizioni",ha ribaditodicendosi "certo che gli alleati lanceranno forte messaggio sulla necessità che l'si avvicini alla Nato". Zelensky a ...ha risposto a un ucraino in platea che chiedeva se dal summit uscirà o no la parola 'invito' ad aderire alla Nato, rivolta all'finora ha parlato di 'percorso verso ...... unito e positivo sul percorso verso l'adesione dell'", ha detto, sottolineando poi: "non abbiamo visto alcun cambiamento nella dislocazione del contingente nucleare russo, che ci ...

Live news. Stoltenberg, Ucraina ora molto più vicina alla Nato. Esplosioni a Odessa e in cinque ... Il Sole 24 ORE

Sono bastati alcuni vaghi impegni a far decidere di porre fine all’estenuante braccio di ferro con Stoccolma, Washington e Bruxelles, assieme alle promesse di ...In discussione nella capitale della Lituania ci sono le richieste del presidente Volodymyr Zelensky rispetto alla prospettiva di un'adesione di Kiev alla Nato ...