Stoltenberg | “Svezia presto nella Nato | trovato l’accordo Ucraina? Fiducioso su messaggio forte” Tajani | “Adesione dopo la guerra”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) “Sono lieto di annunciare che il presidente Erdogan ha accettato di inoltrare il protocollo diper laalla Grande Assemblea il prima possibile e di lavorare a stretto contatto con l’Assemblea per garantirne la ratifica”. È l’annuncio del segretario generalein Lituania per il vertice. Poi ha detto: “Questa settimana al vertice dellarafforzeremo la nostra deterrenza e difesa, anche con maggiori investimenti. Intensificheremo il nostro sostegno all’e avvicineremo l’allae lavoreremo ancora più a stretto contatto con i partner per sostenere l’ordine internazionale basato su regole. Sonoche tutti i nostri alleati saranno d’accordo sulmolto ...