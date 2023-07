Stoltenberg annuncia | Trovato l' accordo | la Svezia presto entrerà nella Nato

(Di martedì 11 luglio 2023) Via libera della Turchia alla candidatura dellaper l'ingresso. Adrlo è il segretario generale dellaJens, in conferenza stampa a Vilnius alla vigilia del ...

... lavorare insieme come alleati e far sì che le restrizioni sull'export delle armi da Stoccolma ad Ankara siano rimosse", ha dettoannunciando che alla Nato verrà creato un Coordinatore ...... ha dichiarato il segretario generale dell'Alleanza Atlantica, Jens, in una conferenza ... Papa Francescola creazione di 21 nuovi cardinali. I nuovi porporati che andranno a ......non ha più alcun margine di manovra dopo una presa di posizione del genere. Salvo ... mentrel'invito ad Ankara di Vladimir Putin. E mette alla guida del ministero degli esteri l'...

Stoltenberg annuncia: "Trovato l'accordo, Svezia presto nella Nato" RaiNews

Via libera della Turchia alla candidatura della Svezia per l'ingresso nella Nato. Ad annunciarlo è il segretario generale della Nato Jens ...L'annuncio del segretario generale dopo l'incontro con il presidente turco e il premier svedese, Ulf Kristersson: ...