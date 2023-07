Sticchi Damiani | «Ecco come il Lecce riparte da Corvino e D’Aversa»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 11 luglio 2023) Le parole di Saverio, presidente del, sul calciomercato in vista della prossima stagione Ilè reduce da una stagione nella quale ha centrato la salvezza e con i giovani ha vinto il campionato Primavera. Un’operazione da ripetere ma con altri presupposti: in panchina non c’è più Marco Baroni e al suo posto siede un Robertoal quale non mancano gli stimoli per fare bene. Ne ha parlato con La Gazzetta dello Sport il presidente Saverio. LO SCUDETTO PRIMAVERA E– «Con Pantaleo a Reggio Emilia ci siamo dati il cambio. Dopo la semifinale è andato via e sono arrivato io. Penso l’avrebbe sentita troppo. É stata un’emozione incredibile per entrambi. E quel che mi piace di questo grande dirigente, ...