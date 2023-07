Steven Spielberg | che ipocrisia | l’ambientalista con lo yatch diesel

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 luglio 2023) È sempre molto bello fare gli attivisti con i soldi, i mezzi ed i beni degli altri. Sì, perché mentre l’intero mondo ci spiega come noi europei dobbiamo rinunciare alle auto diesel e benzina dal 2035, oppure ci impongono la direttiva green sulle case; dall’altra parte dell’oceano, c’è chi si comporta da leader ecologista per poi fare l’esatto opposto dei dettami propinati. Stiamo parlando del celebre regista americano, che ha ben deciso prima di vendere il superyacht Seven Seas, lungo 282 piedi per 150 milioni di dollari, e poi di commissionare un altro yacht Oceanco dal valore di 250 milioni di dollari. Ovviamente, non sono le cifre ed il mondo del lusso a preoccuparsi. Anzi, il contrario, soprattutto se a parlare – come avviene più volte dalle colonne di questo sito – sono giornalisti ed opinionisti liberali. Ma il punto è proprio ...