STEPN pronto a rilasciare un nuovo game

(Di martedì 11 luglio 2023) Find Satoshi Lab, il creatore della nota app di fitness basata su blockchain, regalerà più di 2 milioni GMT (circa $ 420.000) nel tentativo di promuovere il suo prossimo videogioco chiamato Gas Hero. In una competizione che la società ha detto durerà tre mesi, Find Satoshi Lab assegnerà ai vincitori token GMT per la creazione e il design di avatar, o “eroi”, che potrebbero eventualmente essere presenti in Gas Hero. “I vincitori saranno selezionati in base all’originalità del tema, alla qualità del design e alla storia di fondo”, ha affermato la società in una nota. Il gioco web3 dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno, ha dichiarato Find Satoshi Lab. GMT funge, in parte, da token di governance e ha una capitalizzazione di mercato di oltre $ 230 milioni, secondo CoinGecko. “Mentre ci stiamo avvicinando rapidamente al lancio di Gas Hero, volevamo ...