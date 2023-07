Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi | un dettaglio palese incendia il gossip dell’estate | e Belen?

(Di martedì 11 luglio 2023) Davvero traDec'è stato qualcosa? Unnotato alla presentazione dei palinsesti Rai, non può non essere commentato. Chi ricorda questo rumor, tra i più caldi mai trapelati all'interno del vastissimo mondo della cronaca rosa? Si tratta della prima grande crisi traDeRodriguez All'epoca il conduttore è stato inviato durante un'edizione de L'Isola dei Famosi da lei condotta e cominciarono a circolare voci che parlavano di un tradimento. Tra i due era nato qualcosa proprio durante le prove per l'edizione del reality, la showgirl argentina lo scoprì e da lì, il finimondo. Nessuno dei tre ha mai accennato a questo ipotetico triangolo, ma un particolare è da notare. La ...

Tutto pronto per la seconda edizione di Boxe Sotto Stelle al Circolo Oplonti . Tra i protagonisti dell'evento speciale Davide De, fratello di. Il pugile, in qualità di vice campione Italiano Gym Boxe , si esibirà nel corso della serata. Ci saranno 10 match IBA dei ragazzi e ragazze della Boxe Vesuviana contro ...Belen Rodriguez eDesi sono lasciati (di nuovo) I vari indizi sui social , e le parole della mamma della showgirl argentina, lasciano sempre meno spazio al dubbio su quello che sta accadendo nella ...... a chiedere a Fascina di lasciare Villa Sansarebbe stata la famiglia del Cavaliere. ... come Tullio Ferrante, Alessandro Sorte eBenigni. Figure fino a poco tempo fa in forte ascesa e ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sempre più distanti: lei cancella le foto insieme su Instagram, lui… Il Fatto Quotidiano

Appuntamento il 3 dicembre con la nuova maratona tra Vidor, Farra, Moriago e Valdobbiadene abbinata a Prosecco Run (21,097 km) e Prosecchina (10 km) ...Un centauro di 42 anni è morto nel pomeriggio dopo avere perso il controllo della sua moto in Sopraelevata. Il motociclista, Enrico Gambino, potrebbe avere avuto un malore. (ANSA) ...