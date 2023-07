“Stallo” | il singolo inedito di Joe Romano

Leggi su lopinionista

(Di martedì 11 luglio 2023) foto FoxxLabMILANO – È in radio “”,di Joescritto con Salvatore(Dan Road) e prodotto da Mario Fanizzi, pubblicato da Hoop Music e disponibile in digitale. “” è un brano veramente potente e liberatorio ed è così che ama definirlo l’autore. «Ho scritto “” in due fasi – racconta Joe– la prima durante il periodo di cui nessuno vuole sentir più parlare. Ero steso sul pavimento, schiena fredda e testa per aria a pensare a quanto coraggio ci vuole per portare avanti una decisione, tipo rompere un rapporto per il quale ti sei speso tanto. La musica mi ha sempre portato a rispondere ai miei interrogativi, ma scrivere, o meglio vomitare il ritornello di, nella seconda fase della ...