Spazio | Esa punta a rientro assistito missione Aeolus A bordo anche tecnologia italiana

(Di martedì 11 luglio 2023) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - Sta per rientrare laspaziale europea Aelous e l'Esa ha appena annunciato che ilpotrebbe essere a fine luglio. I team del Centro operativo spaziale europeo dell'Esa a Darmstadt, in Germania, sono infatti impegnati a prepararsi per tentare un, primo nel suo genere, spiega l'Agenzia Spaziale Europea. Lanciata il 22 agosto 2018,è la primasatellitare ad acquisire profili del vento terrestre su scala globale. Unache ha raggiunto importanti obiettivigrazie al contributo delle tecnologie italiane - con il supporto dell'Agenzia Spaziale- come il trasmettitore laser UV dello strumento Aladin adella ...

Per questo il satellite presto soccomberà all'atmosfera e alla gravità terrestre, avverte l'riferendo che analisi effettuate daed esperti del settore hanno dimostrato che è possibile far ...

Il rientro stimato a fine luglio, lanciata nel 2018 è la prima missione satellitare ad acquisire profili del vento terrestre su scala globale