Sparatoria in strada a Seregno | inseguono e feriscono un uomo

(Di martedì 11 luglio 2023) Questa mattina a(Monza e Brianza) un vero e proprio commando di uomini armati, a bordo di una macchina, ha inseguito e sparato a undi 56 anni. La vittima, di origini calabresi, è stata trasportata in gravi condizioni all’ospedale di Desio. Secondo quanto emerso, non sarebbe in pericolo di vita. È successo intorno alle 11.30 tra via Wagner e via Locatelli, nei pressi del parco della Porada, dove il commando armato ha inseguito la Fiat Punto grigia dell'per almeno 500 metri, sparando all'impazzata e raggiungendolo con almeno due colpi di pistola. Gli aggressori si sono poi allontanati e sono scomparsi nel nulla, mentre sull'asfalto sono rimasti decine di bossoli. Il 56enne, gravemente ferito alla schiena, ha prima sbandato contro un albero, e poi è fuoriuscito barcollando dalla macchina. Sul posto sono arrivati i ...

Parallelamente le Forze dell'ordine giunte sul posto, hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto e ricostruire la dinamica precisa della sparatoria. Una volta arrivati in via Wagner, scena da Far West in Brianza. Dopo l'agguato sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia locale. La vittima, di origini calabresi, è stato trasportato all'ospedale di Desio

L'uomo è stato raggiunto da cinque colpi di arma da fuoco, di cui due più gravi alla schiena, ma non si troverebbe in pericolo di vita ...Un uomo è stato ferito gravemente in una sparatoria a Seregno, in provincia di Monza, da un commando armato fino ai denti.