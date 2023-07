Sparatoria in Brianza | uomo colpito da un commando dopo un inseguimento | è gravissimo

(Di martedì 11 luglio 2023) Undi 56 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina intorno alle 11,30 a Seregno , in provincia di Monza , dove unha inseguito la sua auto per almeno 500 metri sparando all'...

Un uomo di 56 anni è rimasto gravemente ferito questa mattina intorno alle 11,30 a Seregno, in provincia di Monza, dove un commando ha inseguito la sua auto per almeno 500 metri sparando all'impazzata. Scena da Far West in Brianza. Dopo l'agguato sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia locale. La vittima, di origini calabresi, è stato trasportato all'ospedale di Desio

(LaPresse) – Un commando a bordo di un veicolo ha fatto fuoco contro un uomo, stamani alle 11.20 circa, in via Wagner a Seregno, in provincia di Monza Brianza. Un uomo di 56 anni, classe '67, è stato colpito martedì mattina a Seregno in via Wagner in una sparatoria a colpi verosimilmente di pistola.