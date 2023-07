Spal | UFFICIALE | Di Carlo è il nuovo allenatore

Nato a Reggio Calabria nel maggio del 1986, Missiroli è un ex centrocampista che nel corso della carriera ha indossato le maglie di Reggina, Treviso, Cagliari, Sassuolo,e Cesena. Conclusa l'...del Comunicaton. 9/A del 7 luglio 2021; ove occorrer possa, della nota Co. Vi. So. C. prot. n. 1539/2023 del 30 giugno 2023, con cui la predetta Commissione si è espressa negativamente in ...... ormai già definiti e in attesa solo dell'annuncio, previsto nei prossimi giorni, assieme ... classe 2002, anche lui definitivo (si è svincolato dalla), e Roberto Pierno, terzino destro ...

Spal, ufficiale: Di Carlo nuovo allenatore ItaSportPress

Domenico Di Carlo è il nuovo allenatore della Spal, firmato il contratto fino al 2024. Il comunicato del club ferrarese: S.P.A.L. comunica di aver affidato a Domenico Di Carlo l’incarico di responsabi ...S.P.A.L. comunica di aver affidato a Domenico Di Carlo l’incarico di responsabile tecnico della prima squadra. Il nuovo allenatore biancazzurro ha sottoscritto un contratto fino al 30 ...