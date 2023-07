Sottosopra Fest 2023 | a Gallipoli il meglio della scena urban e hip hop

Leggi su spettacolo.eu

(Di martedì 11 luglio 2023)ospita la decima edizione del, in una delle città più popolate dell’estate ile hip hop italiana Dopo aver annunciato nei mesi scorsi i primi nomi e l’esclusiva nazionale di una star del rap mondiale come il londinese Central Cee, la line up delsi completa: dal 16 luglio aavrà luogo la decima edizione con un cartellone che promette di superare il successo degli anni precedenti. I continui sold out delle prime nove edizioni – solo nel 2022 ci sono state 100mila presenze – hanno resouna delle rassegnee hip hop più importanti e apprezzate ...