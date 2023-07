Sorpresi a irrigare piante cannabis | in due ai domiciliari

(Di martedì 11 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoI carabinieri della compagnia di Caivano hanno arrestato per coltivazione e detenzione di droga a fini di spaccio due uomini del posto. I militari si sono insospettiti quando li hanno visto uscire ed entrare da una serra. I carabinieri li hanno raggiunti e li hannoadalcunedialte oltre un metro e mezzo. Sei i fusti piantati, tre chili il peso complessivo. E’ stato anche sequestrato un impianto di videosorveglianza, 11 infiorescenze die altre due piantine per circa 900 grammi. I due ora sono ai. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

I carabinieri della compagnia di caivano hanno arrestato per coltivazione e detenzione di droga a fini di spaccio Biagio Laurato e Pasquale ...Il bilancio del sequestro si è allargato con un impianto di videosorveglianza, installato attorno all’impianto, 11 infiorescenze di cannabis e altre due piantine per circa 900 grammi ...