Sophie Codegoni | il regalo Alessandro Basciano | 100 rose rosse sul palco «Sei il solito pazzo»

(Di martedì 11 luglio 2023)ha sorpresocon undurante una serata in discoteca. L'ex gieffino era impegnato a suonare nel corso di una serata in un locale pugliese, quando sul...

Da Uomini e donne al Grande Fratello Vip ,e Alessandro Basciano si candidano per una nuova attività . Non è un reality e neanche un programma di Maria De Filippi , ma si tratta del nuoto sincronizzato in piscina. I due vip, ...e Ale Basciano al supermercato: lei gli ricorda un aneddoto del Gf Vip, lui si irrigidisce. Com'è andata Giulia Stabile e Alessio Cavaliere insieme al concerto di Blanco. Nuovo amore ...Una situazione complessa coinvolge Alessandro Basciano e, protagonisti di una vicenda che sta suscitando molte discussioni in questi giorni. Si è diffusa la notizia delle presunte minacce ...

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, sorpresa in piscina: «Nazionale di nuoto sincronizzato scusateci» leggo.it

Corona recentemente minacciato, ira scagliata contro l'ex re dei paparazzi dal fidanzato di Sophie Codegoni. Cosa accade ...Dopo lo scoop su una possibile lite tra Sophie Codegoni e Sonia Bruganelli, Fabrizio Corona è nuovamente tornato al centro del gossip. Stando a quanto ...