Sondaggi politici elettorali oggi 11 luglio 2023 | crolla Forza Italia | crescono sia FdI che Lega In calo Pd e M5s

Continua il calo dei voti per Forza Italia, parzialmente compensato dalla crescita di Fratelli d'Italia. A un mese dalla morte del leader azzurro, Silvio Berlusconi , il partito crolla: secondo il ...I nuovidell'istituto Tecnè - Dire di oggi, lunedì 10 luglio, vedono Fratelli d'Italia e il Partito democratico in calo rispetto alla rilevazione della scorsa settimana. Le due principali ...che rimettono tutto in discussione: l'ultimo sondaggio realizzato da 40dB. per El País e Cadena Ser riguardante le elezioni generali in Spagna, ha confermato che il vantaggio del ...

Sondaggi politici, esaurito l’effetto Berlusconi: precipita Forza Italia la Repubblica

Rapporto Governance Poll: alluvione e primarie non fermano il politico emiliano. Tra i sindaci vince Sala (Milano), ma perdono terreno Bologna e Ravenna.Gli indici di gradimento rilevati tra il 15 maggio e il 30 giugno e paragonati alle elezioni del 2021. Il sindaco: "Do più valore, sia su critiche che apprezzamenti, al dialogo quotidiano coi cittadin ...