Softball | Canada Cup 2023 | l’Italia perde la prima sfida contro il Giappone

(Di martedì 11 luglio 2023) Parte con una sconfitta il cammino della Nazionale italiana diallaCup, competizione di avvicinamento allafase dei Campionati Mondiali del gruppo C che si svolgeranno dal 22 al 26 luglio a Castions di Strada e Buttario (Italia). Le azzurre infatti hanno dovuto cedere il passo alndo con un sonoro 8-0. Un debutto oltremodo impegnativo per le nostre ragazze che, pronti-via, si sono sono subito confrontate con le Campionesse Olimpiche, partendo comunque in modo molto positivo. Le nipponiche passano in vantaggio nella seconda ripresa, marcando il punto con Kawabata, abile ad approfittare di una sbavatura difensiva. Dopo aver mutato il proprio schema difensivo per via dell’uscita forzata di Sheldon (fermata da un infortunio), nel quarto turno le ...

Buon test per la nazionale di softball alla vigilia della Canada Cup 2023. La squadra di Pizzolini ha superato l'Australia per 7-3, preparandosi al meglio per il debutto nel torneo internazionale in programma dal 10 al 16 luglio.

The distinguished Philippine Blu Girls are leaving no stone unturned, making sure they will make the country proud in the Softball World Cup to be held in Italy on July 22-27.“It’s going to be tough.National team catcher Chezka Altamonte knew there is only way to win in the Women’s Softball World Cup — play a perfect game.