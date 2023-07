(Di martedì 11 luglio 2023) Un bambino di cinque, che stavando con il, è stato soccorso edai vigili urbani del Comune di Pomigliano d’Arco che gli hanno praticato le manovre di disostruzione e la respirazione artificiale. A soccorrere il piccolo, sono stati alcuni agenti della polizia municipale fermati dalla mamma , in strada, con in braccio il bambino ormai cianotico. Gli agenti, vista...

... pochi istanti dopo, il ragazzo inizia vomita copiosamente,e poi sviene mentre sua madre ...passare del tempo aumentano gli effetti collaterali dei vaccini, con sintomi neurologici simili a ...... abbastanza partecipata e arrabbiata per un'ingiustizia cheintere vite e ipoteca le future ... e nonostante le pronunce dei tribunali, è un magistrato e non altri a chiamare le coseproprio ..."Mia madre mida quando sono nato, mi vorrebbe morto dopo quello che son diventato. Per lei ... Suonano profetiche le parole di Francesco, che parlando di una riappacificazionefratello ...

Soffoca col latte materno e diventa blu: bimbo di 5 mesi salvato da un agente Gazzetta del Sud

A soccorrere il piccolo, sono stati alcuni agenti della polizia municipale fermati dalla mamma che urlava, in strada, con in braccio il bambino.Dopo gli appelli alla distensione, in Cisgiordania scatta la più vasta dai tempi della Seconda Intifada, aerea e terrestre: morti 8 palestinesi. Il governo ...