Social card | nuovo bonus di 380 euro contro il caro prezzi

(Di martedì 11 luglio 2023) Saranno circa 1,3 milioni circa i beneficiari della“Dedicata a te”, la nuovaelettronica proposta dal governo e introdotta dall’ultima manovra finanziaria con uno stanziamento di 500 milioni. Si tratta di undi 382per l’acquisto di generi e alimenti di prima necessità, destinato alle famiglie italiane per far fronte alspesa. Verrà erogata dagli uffici postali e dal 18 luglio i Comuni invieranno le comunicazioni ai beneficiari della carta. Di cosa si tratta Lasarà una tessera Postepay, una carta elettronica di pagamento prepagata e ricaricabile, che conterrà 382,50da destinare all’acquisto di beni alimentari. A poterne usufruire saranno nuclei con redditi fino a 15mila ...

Se a ciò aggiungiamo che le sue canzoni stanno spopolando anche suimedia, calamitando verso ...ai concerti del BJF spiccano ancora una volta le possibilità offerte dalla Bologna Jazz. Con ...È in arrivo la nuova, proposta dal governo e inseriva nella manovra di Bilancio 2023. Si chiama 'Dedicata a te' e prevede un bonus di 382 euro per l'acquisto di generi e alimenti di prima necessità, per circa ...Si chiama "Dedicata a te" la nuova versione dellaper 1,3 milioni di italiani, caricata con 382,5 euro a per acquistare alimenti e beni di prima necessità e far fronte all'aumento dei prezzi degli alimenti e dei beni di prima necessità. ...

La social card del governo per fare la spesa, come funziona «Dedicato a te» e chi può averla Open

Dal prossimo 18 luglio circa 1,3 milioni di famiglie, riceveranno la carta acquisti spesa che servirà per fare acquisti di generi alimentari.Social Card nuova da 380 euro per chi ha Isee basso: sarà "spendibile" tra una settimana, il 18 luglio. E sarà una nuova carta solidale per gli acquisti, ...