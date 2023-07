Smartphone embargati e una moratoria sul junk food | salviamo i ragazzi dal consumismo sfrenato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 11 luglio 2023) Ormai quasi tutti ie le ragazze in età sempre più precoce diventano proprietari di un proprioe ne fanno il proprio principale oggetto coevolutivo, scegliendo di relazionarsi con gli altri attraverso i social media. Una ragazza su cinque e un ragazzo su dieci fa un uso problematico dellocon conseguenze negative sul proprio benessere fisico e psicologico. Per le ragazze aumenta l’uso di alcol e fumo, per iil gioco d’azzardo (Dati dell’istituto superiore della sanità). Una ragazza su due dichiara di non vivere un proprio benessere psicologico mentre il numero di chi durante la settimana più di una volta avverte mal di testa, di stomaco, di schiena, depressione, irritabilità, nervosismo e difficoltà nell’addormentamento non fa che aumentare. Il fenomeno, certo, non si può separare ...