Sinner-Safiullin | quarti finale Wimbledon 2023 | ultime e diretta tv

(Di martedì 11 luglio 2023) Il torneo di bianco vestito è arrivato alla sue battute conclusive. Adesso non si scherza davvero più. Il mondo della racchetta internazionale sta vivendo l’evento estivo più importante dell’anno, ma forse anche dell’intera stagione tennista dedicata al mondo del professionismo. È stato il torneo del Queen’s ad aprire ufficialmente l’era annuale dedicata alla superfice verdeggiante e gli appuntamenti in calendario su questo suolo culmineranno con il fascino senza tempo di. Sull’erba londinese, infatti, tutti gli sportivi accorsi (maschili e femminili) hanno cominciato a darsi dura battaglia per troneggiare sullo scranno tanto ambito. In Inghilterra è arrivato anche un plotone di tennisti italiani che si è sempre più assottigliato. Chi è rimasto continua a sognare la vittoria in una delle tappe del Grande Slam. A proposito d’Italia, ...

Campo 1 (ore 14): Peugula - Vondrousova,si sono già affrontati a gennaio 2022 quando, sul cemento australiano dell'ATP Cup,ebbe la meglio per 7 - 6(6) 6 - 3. " Sarà una sfida dura ", ha dichiarato l'azzurro ...Non è il primo incrocio tra, che si sono già affrontati a gennaio 2022 sul cemento australiano dell'ATP Cup, quando l'italiano ebbe la meglio per 7 - 6(6) 6 - 3. " Sarà una sfida ...

Wimbledon 2023, oggi Sinner-Safiullin e Djokovic-Rublev in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis Fanpage.it

Ora dovrà affrontare il russo Safiullin, numero 92 e alla prima presenza a Wimbledon, che ha eliminato Shapovalov A Wimbledon, Sinner passa ai quarti di finale dopo aver battuto Galan. Il punteggio è ...Il tennista azzurro sfida il russo per un posto in semifinale. Tutto quello che c'è da sapere per seguire il match in tempo reale ...