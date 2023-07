Sinner | prima semifinale a Wimbledon | Safiullin ko | e adesso

(Di martedì 11 luglio 2023) Era un'occasione troppo ghiotta e Janniknon se l'è fatta sfuggire. Raramente capita di avere un tabellone così facile che spalanca le porte delladi, anche se poi tutte le partite per arrivarci vanno pur sempre vinte. Elo ha fatto, anche senza grosse difficoltà: anzi, le poche che ha avuto se le è create praticamente da solo, commettendo qualche errore di troppo in momenti in cui sembrava in totale controllo. Le sue vittorie non sono però mai state davvero in discussione, compresa l'ultima contro Roman. La supremazia diè stata evidente fin dai primi scambi, anche perché ha incontrato un'ottima giornata al servizio. Tutto sembrava apparecchiato per un comodo 3-0, ma nel secondo set Jannik ha avuto un passaggio a vuoto: ...

