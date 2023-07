Sinner-Djokovic in tv | data | orario | canale e diretta streaming semifinale Wimbledon 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 11 luglio 2023) Jannikaffronterà Novaknelladi, terzo Slam stagionale di scena sui campi dell’All England Lawn Tennis Club. Un anno dopo, sarà nuovamentesui prati di Church Road, ma stavolta con una posta in palio molto più alta. Il vincitore del match volerà infatti in finale e si avvicinerà a uno storico titolo. Il favorito non può che essere il serbo per ovvie ragioni (basta dare un’occhiata ai numeri), ma guai a dare per spacciato. L’anno scorso l’azzurro riuscì a portarsi avanti due set a zero e tutto lascia pensare che quest’anno possa fare lo stesso se non addirittura meglio.è avanti 2-0 nei precedenti e vorrà vincere per inseguire uno storico ottavo titolo a ...